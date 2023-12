Mise à jour de MDS 3 à MDS 5 : L'une des principales caractéristiques est le passage à Microsoft.Data.SqlClient (MDS) 5.1.2. La mise à jour a permis la prise en charge de TDS 8.0, qui offre une sécurité accrue et synchronise SSDT avec la dernière version de SqlClient. Cette mise à jour apporte quelques changements à la façon dont nous nous connectons à une base de données dans SSDT. Plus important encore, cette mise à jour change le paramètre de connexion par défaut de l'encryptage à on (true), améliorant ainsi la posture de sécurité standard de vos environnements. Évolution de l'authentification d'AAD à Microsoft Entra dans SSOX : En naviguant dans le domaine de l'authentification, SSDT 17.8 marque une transition notable en renommant le fournisseur Microsoft Cloud Authentication d'AAD à Microsoft Entra tout en se connectant à n'importe quelle base de données à l'aide de la boîte de dialogue Connect. Ceci est en cohérence avec le changement de marque d'Azure Active Directory en Microsoft Entra. Avancées en matière d'accessibilité : Conformément à l'engagement de Microsoft en matière d'accessibilité, SSDT aborde les problèmes d'accessibilité dans cette version. L'inclusion de noms d'automatisation de scripts dynamiques dans l'aperçu des mises à jour de bases de données lors de la mise à jour d'une base de données et la résolution des problèmes de rôles manquants pour l'ajout d'un compte - qui sont tous deux des améliorations pour les mécanismes de lecture d'écran - démontrent un engagement à rendre l'outil plus convivial et accessible à un public plus large. Amélioration des performances : Sous le capot, SSDT 17.8 s'attaque aux goulets d'étranglement en matière de performances. Microsoft a résolu les problèmes de blocage de Visual Studio lors de la connexion, de l'utilisation des opérations de comparaison de schémas et de la publication en travaillant sur de multiples problèmes de performance.

Dans le paysage dynamique du développement de bases de données, SQL Server Data Tools (SSDT) est un outil puissant pour les développeurs de bases de données dans l'écosystème Visual Studio. SSDT 17.8 est inclus dans la dernière version de Visual Studio 2022 v17.8, qui a été publiée le 14 novembre 2023. Cette version apporte des améliorations et des corrections cruciales, soulignant l'engagement de Microsoft à affiner l'expérience des développeurs.En conclusion, SSDT 17.8 est une version remarquable qui renforce les capacités de l'outil. Des avancées en matière de connectivité aux améliorations de l'accessibilité et aux optimisations des performances, cette version ouvre la voie à une expérience SQL Server plus robuste et plus conviviale pour les développeurs. Pour commencer à utiliser ces nouvelles fonctionnalités, mettez à jour Visual Studio 2022 v17.8 et assurez-vous d'avoir sélectionné la charge de travail "Stockage et traitement des données".Que pensez-vous des améliorations apportées à SSDT dans Visual Studio 17.8 ?