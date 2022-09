Azure Synapse Link : permet aux développeurs d'utiliser Azure Synapse Analytics pour accéder facilement et directement au magasin analytique Azure Cosmos DB. Le runtime d'intégration (IR) ne peut pas être installé sur l'environnement Linux, vous devrez donc exécuter l'IR sur une machine Windows qui se trouve sur le même réseau que la machine Linux qui exécute l'instance SQL Server à laquelle il se connecte ;

: permet aux développeurs d'utiliser Azure Synapse Analytics pour accéder facilement et directement au magasin analytique Azure Cosmos DB. Le runtime d'intégration (IR) ne peut pas être installé sur l'environnement Linux, vous devrez donc exécuter l'IR sur une machine Windows qui se trouve sur le même réseau que la machine Linux qui exécute l'instance SQL Server à laquelle il se connecte ; Azure Active Directory Authentication (ADD) - SQL Server on Linux inclut désormais la prise en charge de l'AAD. Pour l'instant, les conteneurs SQL Server ne prennent pas en charge cette fonctionnalité ;

- SQL Server on Linux inclut désormais la prise en charge de l'AAD. Pour l'instant, les conteneurs SQL Server ne prennent pas en charge cette fonctionnalité ; Pour les groupes de disponibilité distribués, la modification de REQUIRED SYNCHRONIZED SECONDARIES TO COMMIT est prise en charge.

Microsoft a lancé son portage Linux de SQL Server en 2016 et a embrassé le monde de l'open source depuis, abandonnant la position de l'ex-PDG Steve Ballmer selon laquelle "Linux est un cancer". Critiquant la licence open source, il a déclaré en 2001 : « Linux est un cancer qui se fixe, au sens de la propriété intellectuelle, à tout ce qu’il touche ». Steve Ballmer ajouta encore qu’avec la façon dont sa licence est écrite, « si vous utilisez un logiciel open source, vous devez rendre le reste de votre logiciel open source ». Bien sûr, Ballmer a changé d'avis depuis et a même félicité Microsoft pour sa décision de porter SQL Server sur Linux.La version Linux de SQL Server 2022 comprend non seulement les fonctionnalités incluses dans SQL Server 2022 RC 0 dévoilé le 23 août pour Windows, mais prend également en charge plusieurs fonctions cloud liées à Azure. Les fonctionnalités incluses dans la RC 0 comprennent Query Store pour surveiller les performances du système en capturant automatiquement l'historique des requêtes, des plans et des statistiques d'exécution. Les développeurs peuvent y accéder et les examiner, et les capacités de gestion sont renforcées par des accélérations intégrées et des sauvegardes instantanées.La RC 0 comporte également des ajouts de langage, notammentqui, selon Microsoft, "renvoie la valeur de l'ensemble des valeurs d'un groupe en fonction du centile et des spécifications de tri fournis", et, qui "renvoie une valeur interpolée approximative de l'ensemble des valeurs d'un groupe en fonction de la valeur du centile et des spécifications de tri". En ce qui concerne Azure, la version Linux de SQL Server 2022 prend en charge les fonctions suivantes :Microsoft continue à ajouter des caractéristiques et des fonctions à SQL Server for Linux et à en faire une partie croissante de ses services de cloud d'entreprise Azure, ce qui est logique dans un monde informatique en évolution rapide, de plus en plus axé sur le cloud computing et la distribution. Selon des données publiées en août dernier par la société d'études de marché Statista, SQL Server se classait au troisième rang, derrière Oracle et MySQL, dans la liste des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) les plus populaires, devant des systèmes tels que PostgreSQL, MongoDB et Redis.En mai, le développeur d'applications mobiles AppInventiv a également placé SQL Server en troisième position, derrière Oracle et MySQL, dans une liste des meilleures bases de données pour les applications Web, en soulignant ses atouts, tant sur site que dans le cloud, sa présence dans les systèmes Windows et Linux, et sa prise en charge des données structurées, semi-structurées et spatiales. « Il n'est pas aussi inventif ou avancé que d'autres systèmes de gestion de bases de données modernes et populaires, mais il a fait l'objet d'améliorations et de révisions considérables au fil des ans », écrit la société de développement.Cependant, même si Microsoft a porté SQL Server sur Linux, le logiciel n'est pas open source, ce qui pourrait empêcher son adoption à grande échelle par la communauté open source. Selon les analystes, les ingénieurs logiciels se penchent sur les bases de données open source. Une enquête menée cette année par Stack Overflow auprès de quelque 70 000 programmeurs a révélé que la quasi-totalité d'entre eux utilise l'un des deux principaux SGBD open source, PostgreSQL (46,5 %) ou MySQL (45,7 %), ainsi que d'autres systèmes.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du portage de SQL Server sur Linux ?